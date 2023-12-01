Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 837 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 267 bin 808 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 594 bin 912 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 837 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 487 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 479 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 195 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 623 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 534 bin 822 metreküp olarak kayıtlara geçti.