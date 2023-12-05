Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 774 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 989 bin 175 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 202 bin 610 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 774 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 234 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 413 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 135 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 463 bin 227 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 133 milyon 449 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.