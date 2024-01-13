Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 727 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 725 bin 643 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 409 bin 464 lira 75 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 727 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 511 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 313 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 140 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 248 milyon 420 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 247 milyon 388 bin 991 metreküp olarak kayıtlara geçti.