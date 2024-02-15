Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 609 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 12 bin 818 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 3 bin 994 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 609 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 661 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 140 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 79 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 200 bin 712 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 301 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.