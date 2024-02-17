Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 599 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 188 bin 199 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 427 bin 278 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 599 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 489 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 129 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 69 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 200 bin 712 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 191 milyon 301 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.