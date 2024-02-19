Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 853 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 703 bin 785 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 160 bin 231 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 853 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 396 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 311 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 828 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 181 milyon 827 bin 961 metreküp olarak kayıtlara geçti.