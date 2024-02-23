Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 887 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 186 bin 833 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 731 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 887 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 946 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 432 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 343 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 706 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 207 milyon 199 bin 441 metreküp olarak kayıtlara geçti.