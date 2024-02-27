Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 766 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 747 bin 772 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 397 bin 74 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 766 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 627 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 305 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 228 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 493 bin 950 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 177 milyon 980 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.