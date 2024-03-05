Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 372 bin 134 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 670 bin 514 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 415 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 188 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 935 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 894 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 182 milyon 776 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 182 milyon 757 bin 182 metreküp olarak kayıtlara geçti.