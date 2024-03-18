Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 909 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 101 bin 64 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 979 bin 232 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 909 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 616 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 404 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 413 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 33 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 176 milyon 934 bin 482 metreküp olarak kayıtlara geçti.