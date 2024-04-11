Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 251 bin 770 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 115 bin 375 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 673 lira 84 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 509 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 157 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 190 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 80 milyon 812 bin 247 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 81 milyon 55 bin 47 metreküp olarak kayıtlara geçti.