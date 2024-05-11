Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 721 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 144 bin 708 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 35 bin 760 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 721 lira, gaz ticaret miktarı ise 582 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 257 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 184 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 161 bin 296 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 497 bin 934 metreküp olarak kayıtlara geçti.