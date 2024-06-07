Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 645 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 738 bin 50 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 281 bin 913 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 645 lira, gaz ticaret miktarı ise 821 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 177 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 112 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 935 bin 74 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 821 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.