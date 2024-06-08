Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 518 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 85 bin 218 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 738 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 518 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 387 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 44 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 992 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 725 bin 478 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 692 bin 960 metreküp olarak kayıtlara geçti.