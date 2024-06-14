Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 741 bin 100 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 925 bin 496 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 450 lira , gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 28 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 972 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 927 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 938 bin 747 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 820 bin 965 metreküp olarak kayıtlara geçti.