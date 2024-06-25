Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 515 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 776 bin 466 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 253 bin 359 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 515 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 360 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 41 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 989 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 81 milyon 187 bin 54 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 82 milyon 807 bin 491 metreküp olarak kayıtlara geçti.