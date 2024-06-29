Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 477 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 228 bin 942 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 116 bin 900 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 477 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 379 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 953 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 41 bin 352 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 592 bin 80 metreküp olarak kayıtlara geçti.