Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 403 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 358 bin 350 oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 713 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 11 bin 403 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 996 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 974 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 833 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 125 bin 261 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 126 milyon 470 bin 66 metreküp olarak kayıtlara geçti.