Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 720 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 528 bin 705 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 346 bin 666 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 720 lira, gaz ticaret miktarı ise 898 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 306 lira, satış fiyatı ise 11 bin 134 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 305 bin 136 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 836 bin 975 metreküp olarak kayıtlara geçti.