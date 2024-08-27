Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 788 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 560 bin 522 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 871 bin 889 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 788 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 811 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 378 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 199 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 856 bin 312 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 579 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.