Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 378 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 230 bin 182 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 21 milyon 864 bin 189 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 378 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 157 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 996 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 759 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 705 bin 849 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 604 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.