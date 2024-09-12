Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 241 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 32 milyon 223 bin 11 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 886 bin 510 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 241 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 675 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 853 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 629 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 975 bin 745 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 580 bin 871 metreküp olarak kayıtlara geçti.