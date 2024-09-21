Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 830 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 770 bin 220 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 657 bin 93 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 830 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 838 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 422 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 239 lira 06 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 796 bin 379 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 764 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.