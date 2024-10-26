Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 567 bin 241 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 510 bin 422 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 233 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 456 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 269 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 230 bin 929 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 162 milyon 390 bin 396 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​