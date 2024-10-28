Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 946 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 742 bin 945 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 477 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 946 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 240 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 543 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 348 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 684 bin 27 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 155 milyon 384 bin 643 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​