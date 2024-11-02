Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 425 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 358 bin 295 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 705 bin 2 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 425 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 996 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 47 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 804 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 134 bin 873 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 194 bin 53 metreküp olarak kayıtlara geçti.