Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 104 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 804 bin 98 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 22 milyon 87 bin 140 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 104, gaz ticaret miktarı ise 397 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 709 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 498 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 203 milyon 93 bin 732 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 203 milyon 245 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.