Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 251 bin 580 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 189 bin 891 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 505 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 97 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 849 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 237 milyon 802 bin 15 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 865 bin 920 metreküp olarak kayıtlara geçti.