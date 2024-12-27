Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 676 bin 782 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 234 bin 287 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 94 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 703 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 97 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 850 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 419 bin 713 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 246 milyon 372 bin 10 metreküp olarak kayıtlara geçti.