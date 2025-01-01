Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 575 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 360 bin 793 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 189 bin 138 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 575 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 755 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 204 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 946 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 241 milyon 180 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 241 milyon 212 bin 195 metreküp olarak kayıtlara geçti.