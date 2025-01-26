Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 471 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 554 bin 256 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 34 bin 300 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 471 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 167 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 95 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 847 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 241 milyon 93 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 122 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.