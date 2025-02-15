Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1245 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 159 bin 400 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 896 bin 444 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1245 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 18 milyon 594 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin lira, satış fiyatı ise 1183 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 285 milyon 745 bin 822 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 285 milyon 488 bin 904 metreküp olarak kayıtlara geçti.