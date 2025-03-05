Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 355 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 643 bin 228 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 421 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 355 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 321 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 23 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 688 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 294 bin 889 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 256 milyon 465 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.