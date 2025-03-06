Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 364 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 296 bin 550 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 643 bin 228 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 364 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 369 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 33 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 696 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 270 milyon 339 bin 77 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 270 milyon 363 bin 672 metreküp olarak kayıtlara geçti.