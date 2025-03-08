Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 457 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 858 bin 708 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 38 milyon 990 bin 189 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 457 lira 23 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 550 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 130 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 784 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 923 bin 375 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 231 milyon 231 bin 94 metreküp olarak kayıtlara geçti.