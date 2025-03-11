Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 480 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 630 bin 968 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 866 bin 269 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 480 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 937 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 154 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 806 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 335 bin 742 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 858 bin 62 metreküp olarak kayıtlara geçti.