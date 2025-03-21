Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 605 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 21 milyon 884 bin 937 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 888 bin 626 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 605 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 764 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 235 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 974 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 497 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 244 milyon 870 bin 945 metreküp olarak kayıtlara geçti.