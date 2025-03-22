Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 387 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 33 milyon 406 bin 701 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 884 bin 937 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 387 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 705 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 7 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 768 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 254 milyon 112 bin 545 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 254 milyon 729 bin 445 metreküp olarak kayıtlara geçti.