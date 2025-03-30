Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 337 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 597 bin 863 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 38 bin 802 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 337 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 33 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 953 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 720 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 628 bin 353 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 203 bin 47 metreküp olarak kayıtlara geçti.