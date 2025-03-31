Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 385 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 298 bin 765 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 597 bin 863 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 385 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 6 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 4 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 765 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 649 bin 379 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 283 bin 76 metreküp olarak kayıtlara geçti.