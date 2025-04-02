Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 809 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 753 bin 110 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 1 milyon 922 bin 660 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 809 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 536 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 450 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 169 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 490 bin 516 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 851 bin 272 metreküp olarak kayıtlara geçti.