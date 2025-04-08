Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 933 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 547 bin 573 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 328 bin 426 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 933 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 592 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 579 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 286 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 168 milyon 370 bin 602 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 170 milyon 193 bin 288 metreküp olarak kayıtlara geçti.