Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 510 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 405 bin 231 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 947 bin 989 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 510 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 357 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 136 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 885 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 274 bin 57 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 220 milyon 288 bin 968 metreküp olarak kayıtlara geçti.