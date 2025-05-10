Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 831 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 50 bin 580 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 834 bin 550 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 831 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 366 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 523 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 140 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 986 bin 722 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 980 bin 181 metreküp olarak kayıtlara geçti.