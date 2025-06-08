Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 871 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 819 bin 590 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 37 bin 960 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 871 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 132 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 564 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 177 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 63 milyon 118 bin 782 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 63 milyon 358 bin 219 metreküp olarak kayıtlara geçti.