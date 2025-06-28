Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 533 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 664 bin 68 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 846 bin 796 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 533 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 250 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 210 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 857 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 589 bin 67 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 296 bin 563 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​