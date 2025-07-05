Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 961 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 291 bin 532 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 241 bin 105 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 961 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı da 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 709 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 213 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 301 bin 682 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 596 bin 607 metreküp olarak kayıtlara geçti.