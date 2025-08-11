Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 460 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 404 bin 440 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 958 bin 234 lira olarak açıklanmıştı.

TİCARET MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 460 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı da 793 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 183 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 737 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye'ye dün 128 milyon 893 bin 178 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 680 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.