Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 916 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 988 bin 780 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 538 bin 675 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9 bin 916 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 814 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 412 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 420 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 618 bin 748 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 450 bin 788 metreküp olarak kayıtlara geçti.