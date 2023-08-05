Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 2 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 56 milyon 455 bin 907 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 371 bin 34 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 2 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 644 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 502 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 502 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 450 bin 585 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 314 bin 920 metreküp olarak kayıtlara geçti.